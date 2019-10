Miriam Leone su Instagram con una scollatura davvero profonda e ‘particolare’: niente reggiseno per la famosa attrice siciliana, Instagram si fa ‘hot’.

Ci ha preso davvero gusto, la bella Miriam Leone. Pochissime ore fa, la bella attrice siciliana ha condiviso una foto su Instagram che, come tutte le altre, ha ha conquistato davvero tutti. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di uno scatto davvero seducente. Per promuovere la nuova serie di Sky di cui è protagonista, l’ex Miss Italia ha condiviso una foto davvero sbalorditiva. Si è mostrata così: distesa su di una scrivania con una gonna davvero molto corta che lascia intravedere un po’ troppo. Insomma, una visione davvero incredibile. Ed, ammettiamolo, quest’ultima foto non ne è da meno. Con una scollatura davvero particolare e profonda, la giovane Leone non indossa il reggiseno. Mandando, com’è giusto che sia, in visibilio i suoi fan. Ecco la foto in questione.

Miriam Leone, niente reggiseno per lei: la scollatura è profonda e…

Sempre di più irresistibile, Miriam Leone. In questo ultimo periodo, l’ex Miss Italia è sempre più impegnata con il suo lavoro, eppure non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Pubblicando delle fotografie davvero sorprendenti. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a pochissime ore fa. Circa 5 ore fa, infatti, la giovane siciliana ha condiviso uno scatto fotografico davvero sublime. Ebbene si. Nonostante l’attrice vanti di una bellezza davvero sconfinata, a catturare l’attenzione è il tipo di outfit indossato. Ed, in particolare, il tipo di maglia. Siete curiosi di vederla?

Ebbene si. È proprio questo tipo di maglia che l’ex Miss Italia decide di indossare. Beh, da come si può vedere, non una la prima trovata nell’armadio. Bensì, un capo d’abbigliamento che presenta un grosso buco all’altezza della scollatura. Che, com’è giusto che sia, non solo mette in evidenza le forme prosperose della giovane attrice, ma sottolinea un dettaglio davvero ‘hot’. Miriam non ha il reggiseno. Insomma, sotto è completamente nuda. E, pensate, in pochissimo tempo, lo scatto ha ricevuto più di 107 mila ‘likes’. Insomma, dei numeri davvero incredibili. In effetti..

