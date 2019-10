A Pomeriggio Cinque è entrata una nuova ragazza nel triangolo composto da Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. Ecco di chi si tratta.

Nello studio di Pomeriggio Cinque oggi 7 ottobre è stata ospite Erica Piamonte per parlare del caso Taylor Mega. La famosa influencer ha fatto scoppiare una bomba dopo la notizia della sua storia con Giorgia Caldarulo: l’ex Erica, quando ha scoperto tutto, ha fatto nascere molte discussioni tra le tre donne. Su Canale 5 oggi pomeriggio è stata fatta una rivelazione: è entrata a far parte del triangolo una nuova ragazza. Ecco di chi si tratta e cosa è successo in studio.

Pomeriggio Cinque, new entry nel triangolo Taylor Mega, Giorgia ed Erica: chi è

A Pomeriggio Cinque, oltre Erica Piamonte, è entrata una nuova ragazza per parlare del caso che vede protagonista Taylor Mega. Si chiama Megghi Galo, quarta protagonista del famoso triangolo: si tratta di un ex corteggiatrice di Uomini e Donne e si è dichiarata un ex amica molto stretta di Giorgia Caldarulo. “Secondo me è una trovata pubblicitaria. Inventarsi di essere lesbica solo per far parlare di se’ è una cosa brutta. Conosco bene Giorgia, tra amiche ci siamo raccontate tutto e non mi ha detto nulla del suo orientamento sessuale. Lei è sempre stata legata alle persone per interesse. Secondo me non è vero niente“: sono queste le parole della giovane.

L’ex corteggiatrice ha poi spiegato come conosce Giorgia, dichiarando: “Abbiamo avuto una grande amicizia. Poi sui social ha sminuito il nostro rapporto. E’ una falsa”.