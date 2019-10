Valeria Marini è fidanzata e per la prima volta vediamo il suo compagno in studio con lei.

Nel gioco della lavatrice a Vieni da Me, l’ospite di oggi è Valeria Marini che si racconta e fa sì che il pubblico scopra di lei un lato nuovo. Stellare, spigliata, travolgente, ma allo stesso tempo anche dolce e innamorata. Già, perché Valeria ha un nuovo fidanzato che è presente anche in studio con lei e Caterina Balivo ne approfitta subito per fare qualche domanda su di lui.

Chi è Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini

Valeria Marini spiega al pubblico che ora, dopo Patrick ha trovato l’amore: “Ora ho un fidanzato che sa cucinare le cotolette molto bene! – scherza Valeria riferendosi alla sua partecipazione a Temptation Island – Ti regalo uno scoop stellare, sono fidanzata”. La metà del cuore di Valeria è Gianluigi Martino, è lui il fidanzato di Valeria. Caterina Balivo manda sul led una foto e la padrona di casa lo riconsce: “Ma è lui, è qua in studio” e la Balivo rincorre il fidanzato della showgirl dietro le quinte. Lo porta in studio e gli chiede chi è: “Ho 36 anni, lavoriamo insieme e siamo una coppia. L’unione perfetta”. Caterina fa notare che è molto giovane: “Questo lo dici tu che è il mio fidanzato giovane, dai basta! Non mi piace parlare della mia vita privata”. Ma Valeria è molto innamorata e si lascia andare: “È una persona meravigliosa, sono sempre stata innamorata del mio lavoro, ma ora sono anche innamorata di una persona che mi sta vicina e che mi aiuta anche nel lavoro. Sono molto felice, ho ripreso la serenità che avevo perso da un po’. Non sono gelosa, le persone le devi lasciar vivere. Lui è di Cosenza, ancora non viviamo insieme, ma ora chiedi troppe cose. Mi sono emozionata e sudata”.

Vieni da Me: tutte le ultime news sulle puntate

Se vi siete persi qualche puntata di Vieni da Me ecco le più interessanti:

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI