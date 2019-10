Valeria Marini su Pamela Prati: “Non ne voglio parlare”

Valeria Marini parla del suo passato con Pamela Prati e anche del matrimonio di lei con Mark Caltagirone.

Valeria Marini, ospite da Vieni da Me con Caterina Balivo spiega del suo rapporto tra alti e bassi con Pamela Prati. Da odio quando Valeria è andata al Bagaglino al suo posto, all’amicizia che ha portato Valeria Marini a difendere la Prati quando c’è stato il caso di Mark Caltagirone.

Vieni da Me, Valeria Marini parla di Pamela Prati

Caterina Balivo spiega che voleva parlare della sua amica del Bagaglino, Pamela Prati e del rapporto che hanno avuto: “Sono cose passate, io ho avuto un successo pazzesco appena arrivata al Bagaglino, lei era andata via. C’è stato un po’ di gelosia. Pamela lì per lì secondo me si è gelosita, poi ci siamo conosciute e le cose sono andate meglio”. Caterina vorrebbe approfondire il fatto che in passato le due erano anche finite alle mani, ma Valeria ribadisce: “Non ne voglio parlare, sono cose passate”. In merito alla polemica sul matrimonio presunto di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Valeria Marini l’ha sempre difesa: “Era giusto difenderla – dichiara la Marini – Ero fuori Italia, quando ho provato a chiamare Pamela non ci sono riuscita. Quando l’ho rivista era evidente che era stata plagiata e l’ho difesa ancor prima di parlare con lei perché so che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Magari ha sbagliato a non dire subito che c’era qualcosa di strano. Lei era in buona fede e sinceramente mi è molto dispiaciuto perché è una artista e alla fine si parla solo di questa cosa ormai. Lei era convinta di Mark”. Valeria racconta che capita di incontrare delle persone che ti presentano personaggi strani: “Ma io ho tagliato subito”.

