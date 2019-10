Francesco Chiofalo e Antonella Fiorelisi al Grande Fratello VIP? L’ex tentatore ha risposto sui social alla notizia.

Il Grande Fratello VIP arriverà nei salotti degli italiani nel 2020: il suo inizio è stato slittato dai vertici Mediaset. Il reality show condotto da Alfonso Signorini avrà come opinionisti Wanda Nara e Pupo: ed i concorrenti? Sono girati tantissimi nomi fino ad ora, come l’ex tronista Lorenzo Riccardi, Claudia Galanti, la showgirl Matilde Brandi ed altri volti noti della tv. Tra questi è girata voce anche dei due che hanno fatto molto parlare di se’ nell’ultimo periodo: Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi. È vero? Ecco la risposta dell’ex tentatore.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP? La risposta dell’ex tentatore

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi parteciperanno al Grande Fratello VIP? La risposta per ora è no! A smentire la notizia è lo stesso ex tentatore che ha commentato su Instagram una notizia lanciata dalla pagina Giuseppe Porro. “Ma chi l’ha detta questa ca***a?”.

Quindi i due non parteciperanno insieme al programma: devono recuperare ancora del tutto il loro rapporto? A quanto pare sì. Il Chiofalo pochi giorni fa ha confessato tramite le IG story che la storia con Antonella non è del tutto risolta: si sono visti ad un evento insieme ad altre persone e gente dello spettacolo ma nulla di più. L’ex “lenticchio” spera ancora di poter recuperare il rapporto con la sua ex fidanzata.