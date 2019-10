Giorgia Meloni è stata una delle ospiti della puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso: posta dinanzi alle cinque sfere, la politica ha perso le staffe.

Sapevamo che sarebbe stata scoppiettante e così è stata. La quarta puntata di Live-Non è la D’Urso è stata, ancora una volta, davvero incredibile. Gli argomenti trattati sono stati davvero tantissimi e, soprattutto, incredibile. Così come tutti gli ospiti presenti in studio. Ebbene si, è proprio così. Dopo una lunga parentesi dedicata ad Adriano Panzironi, la sua dieta di longevità e i suoi cadetti, Barbara D’Urso ha dato il benvenuta ad una delle politiche italiane più influenti di questo periodo. Parliamo di Giorgia Meloni. Ecco. Il leader del partito Fratelli d’Italia ha deciso di sottoporsi alle cinque sfere. Ma è proprio in questo momento che perde le staffe. Ecco cosa è accaduto.

Live-Non è la D’Urso, Giorgia Meloni sbotta in diretta: ecco cosa è successo

E così Giorgia Meloni entra nello studio di Live-Non è la D’Urso per sottoporsi alle cinque sfere del programma. Coloro che hanno da dire qualcosa alla politica romana sono: Katia Ricciarelli, Aida Nizar, Alba Parietta, Giampiero Mughini e Roberto Alessi. Ecco. È proprio in questo momento che, nonostante la leader di Fratelli d’Italia abbia tentato di mantenere la calma in diverse occasioni, ha completamente perso le staffe. Cos’è accaduto? Dopo un lungo confronto con Alba Parietti, la padrona di casa concede parola ad Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello ricordata dal pubblico italiano per le sue continue provocazioni. Ecco. È proprio lei fa duramente innervosire la politica. Tanto che, dopo aver tentato di prendere invano parola, la Meloni ha detto: “Posso argomentare su tutto, ma me lo dovete lasciare fare. Non sono venuta qui a fare il pagliaccio”. Immediata è stata la reazione della D’Urso. Che, com’è giusto che sia, ha dovuto ristabilire l’ordine in studio.

