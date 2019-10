Nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi ed Alessandra Mussolini hanno definitivamente fatto pace: ecco come.

È stata una puntata di Live davvero molto intensa quella andata in onda ieri sera, domenica 6 Ottobre. Come al solito, infatti, l’appuntamento con il prime time di Barbara D’Urso è stato ricco di argomenti davvero incredibili. Certo, non è mancato qualche scontro. Ma, in ogni modo, la puntata di ieri è stata davvero imperdibile. Anche perché, probabilmente per la prima volta, Vittorio Sgarbi ed Alessandra Mussolini si sono ritrovati nuovamente insieme in uno studio televisivo. Ebbene si. Il duo della televisione più litigioso che ci sia, si è sottoposta all’ardua sentenza delle cinque sfere. Durante questo momento, i due politici hanno definitivamente posto fine ai loro dissidi. Come? Scopriamolo insieme.

Vittorio Sgarbi ed Alessandra Mussolini a Live: il gesto che pone fine ai litigi

Era il momento tanto atteso della serata. Dopo tantissimi anni, Vittorio Sgarbi ed Alessandra Mussolini si sono ritrovati insieme in un programma televisivi. Ebbene si, la coppia più litigiosa della televisione italiana si è presentata dinanzi alle cinque sfere di Live-Non è la D’Urso. È stato un momento davvero incredibile del programma, ammettiamolo. Ciascuno dei due ospiti ha avuto la possibilità di rispondere, anche a volta per le rime, a chiunque poneva qualche quesito e, soprattutto, qualche critica. Ma, invece, tra di loro non è accaduto nulla di eclatante. Ebbene si. Chi credeva che tra i due ci sarebbero state delle vere e proprie scintille, sarà rimasto letteralmente deluso. Perché, infatti, tra il buon Sgarbi e la Mussolini non è successo nulla. Anzi, vi diremo di più: da Barbara D’Urso hanno definitivamente posto fine ai loro dissidi di questi anni. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: con un bel bacio. “Per te – rivolgendosi alla padrona di casa – per la prima e l’ultima volta, bacio Sgarbi”, dice la bella Mussolini.

