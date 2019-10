Nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi è stato protagonista di una confessione davvero ‘bollente’: ecco cosa ha dichiarato.

Domenica 6 Ottobre è andato in onda il quarto appuntamento con Live-Non è la D’Urso. Appuntamento che, come raccontato in nostri precedenti articoli, è stato davvero imperdibili. In primis, per gli argomenti trattati. Che, come al solito, sono all’ordine del giorno. Ma anche per gli ospiti presenti in studio. Vi abbiamo già raccontato, a tal proposito, di Giorgia Meloni. E della sua sfuriata contro Aida Nizar durante il momento delle cinque sfere. Adesso, invece, vi parleremo di Vittorio Sgarbi. Insieme ad Alessandra Mussolini, il critico d’arte si è sottoposto ai ‘giudizi’ di cinque personaggi pubblici. Ma è proprio in questo momento che è protagonista di una confessione davvero ‘bollente’. Ecco di che cosa parliamo.

Vittorio Sgarbi, la confessione ‘bollente’ a Live-Non è la D’Urso

È stato un momento molto impegnativo per Vittorio Sgarbi a Live-Non è la D’Urso. Quando, insieme ad Alessandra Mussolini, ha accettato di sottoporsi al giudizio delle cinque sfere. Tuttavia, nonostante qualche piccolo scontro con i diretti interessati, è proprio in questo momento che il critico d’arte è protagonista di una confessione davvero ‘bollente’. È sempre stato il classico ‘senza peli sulla lingua’, il buon Sgarbi. E, anche in questo caso, non ha fatto altro che metterlo in mostra. Proprio in diretta, infatti, Vittorio avrebbe confessato di avere avuto un rapporto con Eva Robin’s, una nota e famosa transessuale. Ma, badate bene, non un rapporto ‘normale’, bensì un rapporto a tre. “Siamo stati insieme in un rapporto a tre. La terza persona, adesso, è morta. Ma è stata tua ospite – riferito a Barbara D’urso – tantissime volte”. Ecco. È proprio questo che dichiara Vittorio Sgarbi in diretta televisiva. Suscitando, com’è giusto che sia, la reazione della padrona di casa. Che, ancora una volta, ha sbalordito tutto: “Non ci ho capito nulla”, dice la napoletana dopo aver ascoltato il racconto dettagliato di quella notte da parte dei diretti interessati.

