Dopo la puntata di ieri sera di Temptation Island Vip, Alex Belli è stato duramente preso di mira su Instagram: ecco cosa è successo.

Ieri sera, lunedì 7 Ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip. Appuntamento che, come raccontato in alcuni nostri recenti articoli, è stato davvero imperdibile. Siamo quasi alle battute d’arresto del programma. E, infatti, proprio ieri sera abbiamo assistito alla messa in onda degli ultimi falò di tutte le coppie restanti in gioco. Uno in particolare ha catturato l’attenzione. Parliamo di quello di Alex Belli. È proprio durante questo momento, infatti, che l’ex attore di Centovetrine ha avuto una reazione davvero molto ‘particolare’. Tuttavia, terminata la puntata, il buon Alex è stato letteralmente preso di mira su Instagram. Ecco cos’è accaduto.

Temptation Island Vip, Alex Belli duramente preso di mira subito dopo la puntata

Non avevamo mai visto Alex Belli così furioso, occorre ammetterlo. Come dicevamo precedentemente, durante l’ultimo falò a Temptation island Vip, l’ex attore di Centovetrine, dopo aver visto delle immagini poco piacevoli della sua fidanzata Delia, è scappato via. Ebbene si. Il feeling che la giovane ragazza ha instaurato con il single Riccardo non è affatto andato giù all’ex compagno di Mila Suarez. Che, di sana pianta, ha deciso di abbandonare il falò. E di raggiungerla nel villaggio. Ecco. È proprio in questo preciso istante che, su Instagram, l’attore è stato duramente preso di mira. Eccone alcuni commenti:

Ecco. Da quanto si evince dai commenti riproposti, sono davvero diversi i motivi per cui Alex è stato criticato sui social. C’è chi ritiene che la reazione di Alex sia stata recitata. Chi, invece, addossa tutte le ‘colpe’ a Delia. Ed, infine, chi chiama in ballo il passato dell’attore. Voi, invece, da che parte state? Anche voi avete avute le stesse impressioni?

