Amici Celebrities, nuova accusa a Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa è in soggezione con lui”; ecco chi lo ha dichiarato.

Si chiama Amici Celebrities ed è la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai personaggi famosi. La trasmissione è iniziata da qualche settimana ed è già un gran successo. I vip si sfidano a suon di balli e canti, ma non sono mancate le polemiche. Come quella nata in studio in seguito ad alcune lamentele di Filippo Bisciglia, uno dei concorrenti della squadra bianca. A richiamarlo è stata proprio Maria De Filippi, dando vita a un vero e proprio scontro tv. Platinette è voluta tornare sull’argomento e durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha detto la sua. Scopriamo le sue parole.

Amici Celebrities, nuova accusa a Filippo Bisciglia: Platinette commenta il rapporto con Pamela Camassa

Fa ancora discutere la lite tra Maria De Filippi e il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. È successo tutto durante una puntata di Amici Celebrities, in seguito ad alcune lamentele di Filippo. Lamentele che, per la padrona di casa, non sono state rispettose del lavoro dei suoi autori e della produzione del programma. Dalla parte della De Filippi si è schierata anche Platinette, che fa parte della giuria della trasmissione. A Tv sorrisi e Canzoni ha sottolineato come quella di Maria sia stata una ‘lectio magistralis: “Lui ha messo in dubbio la professionalità della produzione? Lei l’ha messo a posto, anche se sono amici” Platinette non nasconde il suo stupore per aver scoperto un Filippo molto competitivo. E non risparmia una pungente opinione sul rapporto tra Filippo e la sua compagna Pamela Camassa, anche lei concorrente ad Amici Vip:”Mi sembra che lei abbia un po’ di soggezione nei suoi confronti, no?”. E voi, siete d’accordo con le parole del giudice di Amici?