Temptation Island Vip, Anna Pettinelli racconta tutta la verità sulla presunta presenza di un copione all’interno del programma: ecco cosa dichiara.

La quinta puntata di Temptation Island Vip è stata davvero incredibile. Come al solito, le tre coppie rimaste in gioco hanno regalato dei gran colpi di scena. In primis, la coppia formata da Serena Enardu e Pago. Ma non solo. Anche per le altre due coppie, l’appuntamento di ieri non è stato affatto facile. Da una parte c’è stato Alex Belli che, in seguito al immagini della sua fidanzata Delia, ha abbondato il falò con l’intento di andarla a prendere dal villaggio. E dall’altra, invece, Gabriele Pippo che ha dichiarato di non essere più innamorato della sua fidanzata Silvia. Insomma, una puntata scoppiettante. Eppure, vi siete mai chiesti se ci sia un copione all’interno del programma? Ecco. A questa domanda, la risposta la da Anna Pettinelli. Ecco tutta la verità.

Temptation Island Vip, c’è un copione nel programma? La verità della Pettinelli

Anna Pettinelli è stata, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. Con la sua saggezza e simpatia, la speaker radiofonica ha completamente spiazzato tutti al momento del suo falò di confronto di finale con il suo fidanzato Stefano. Una reazione davvero inaspettata, ammettiamolo. Ma che, d’altra parte, è più che comprensibile. In una recente intervista, infatti, l’opinionista ha spiegato per filo e per segno quanto gli atteggiamenti del suo compagno, seppure affatto maliziosi, le abbiano dato fastidio. Ma non solo. Perché Anna, in suddetta intervista, ha raccontato tutta la verità riguardo ad un presunto ed ipotetico copione all’interno del programma. Ebbene. È così? Assolutamente no. È proprio questo, infatti, che dichiara la romana. “Nessun copione. È tutto reale”, confessa Anna. Sottolineando, tra l’altro, di quanto sia difficile vivere per circa 15 giorni lontano dal proprio compagno su quella spiaggia definita da lei come ‘bolla fuori dal mondo’. “È normale che qualche certezza inizi ad incrinarsi”, conclude la Pettinelli.

