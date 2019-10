Federica Nargi, backstage ‘bollente’ in intimo: si siede sulla poltrona e…Instagram si fa ‘hot’. Ecco le immagini.

Basta poco a Federica Nargi per infiammare i followers di Instagram. La bellissima ex velina mora è la testimonial di una campagna pubblicitaria decisamente ‘bollente’. Federica sponsorizza un brand di intimo…chi meglio di lei? Foto e video del backstage sono apparse nelle sue stories di Instagram poco fa e hanno letteralmente alzato la temperatura. La Nargi è veramente incantevole: fisico mozzafiato e intimo intrigante. Eccola in tutta la sua bellezza.

Leggi anche:

Federica Nargi, backstage ‘bollente’ in intimo: le foto fanno impazzire i fan

Federica Nargi ha deciso di fare impazzire i suoi numerosi fan di Instgaram. La bellissima compagna di Alessandro Matri è una delle donne più desiderate del momento. E non fatichiamo a capire il perché. Federica è veramente perfetta: bella e sensuale, l’ex velina qualche ora fa ha pubblicato delle stories su Instagram che non sono passate di certo inosservate. La Nargi è la protagonista di una campagna pubblicitaria di un brand di intimo. E le foto apparse sui social sono davvero ‘bollent’. Ecco un esempio:

L’ex velina di Striscia la Notizia è decisamente sexy nel backstage di cui ha dato un assaggio su Instagram. Nella foto in questione, Federica si trova seduta su una poltrona, in una posa decisamente accattivante. La Nargi indossa un babydoll di seta nero e il gioco ‘del vedo non vedo’ creato dalla posizione delle gambe stuzzica i fan. Che da anni seguono e amano la showgirl sarda, considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Che dire, Alessandro Matri è davvero un uomo fortunato!