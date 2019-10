La durata ideale di un rapporto sessuale? È più corta di quanto possiate pensare. Ecco quanto deve durare.

Un rapporto di coppia è sempre complicato. Bisogna cercare il giusto incastro nel quotidiano e anche cercare di mantenere sempre viva l’intimità. Proprio nel sesso molte coppie si pongono dei problemi. Qual è la durata ideale? Quanto deve durare il sesso per far felici entrambi e per avere un rapporto sano. Secondo Cosmopolitan la risposta è chiara e arriva da uno studio che ha analizzato la vita di coppia di circa 500 coppie in tutto il mondo.

La durata giusta del rapporto sessuale è di circa 5 minuti

Quanto deve durare un rapporto intimo? Qual è la durata giusta di un rapporto sessuale? Domande scomode, che spesso si ha paura di fare. La risposa però arriva da uno studio di una equipe di medici dei Paesi Bassi e pare che la durata perfetta del sesso in una coppia è di circa 5 minuti, preliminari esclusi. Se si va oltre rischia di diventare tutto troppo carico di stress. Una quantità di tempo che modifica dati del passato della Università della Pennsylvania che vedeva come giusto range quello compreso tra i 3 e i 13 minuti. La nuova ricerca dell’Università di Utrecht ha deciso di ritornare sull’argomento e monitorando circa 500 coppie in tutto il mondo si vede che la durata minima è ridotta e il rapporto ideale va dai tre ai sette minuti. Le sessioni di sesso che durano invece dai 10 minuti alla mezz’ora vengono considerati stressanti.

I punti che ha messo in luce la ricerca riguardano il fatto che la qualità è più importante della quantità: più spazio a preliminari, sguardi, giochi e coccole. L’atto del sesso in sé invece può durare meno. Bastano pochi minuti per avere la giusta complicità in coppia.

