Temptation Island Vip, Delia Duran ed Alex Belli sono usciti insieme dal programma? Ecco l’indizio su Instagram che scioglie ogni dubbio.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip è quasi giunto al termine. Lunedì 14 Ottobre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E finalmente scopriremo com’è andata realmente a finire tra le tre coppie restanti in gioco. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che tra Serena Enardu e Pago, la storia d’amore sia giunta al capolinea. E, invece, tra Delia Duran ed Alex Belli com’è andata a finire? La coppia è entrata nel reality di Canale 5 quando ormai il programma era iniziato da diverse settimane. Eppure, in pochissimo tempo, ha ‘bruciato le tappe’. Ecco. Ma, terminato il loro percorso, sono usciti insieme? Pochissime ore fa, è spuntato un chiaro indizio su Instagram. Ecco di che cosa parliamo.

Alex Belli e Delia Duran sono usciti insieme da Temptation Island Vip? La verità

Nonostante Alex Belli e Delia Duran siano entrati in ritardo a Temptation Island Vip, si sono integrati alla grande. In particolare, la modella. Proprio nella puntata scorsa, abbiamo visto che dura reazione che l’ex attore di Centovetrine ha avuto dopo aver visto delle immagini non tanto piacevoli della sua fidanzata accanto al single Riccardo. Ebbene. Ma, dal momento che manca poco all’ultima puntata del programma, la domanda sorge davvero spontanea: “I due sono usciti insieme dal loro viaggio nei sentimenti, oppure no?”. Beh, ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Certo, le registrazioni sono terminate da un pezzo. Ma finché non viene mandata in onda il loro confronto finale, i protagonisti non possono svelare nulla. Eppure, stando a quanto segnalato da VeryInutilPeople su Instagram, sembra che per la coppia ci sia stato un lieto fine. I due, infatti, sono stati beccati insieme in atteggiamenti amorosi. Insomma, quando l’amore è forte..A voi è piaciuta come coppia?

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui