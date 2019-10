Raffaella Mennoia ha fatto una rivelazione scioccante e inaspettata su Instagram: l’autrice di Uomini e Donne ha parlato del dramma familiare che sta vivendo in questo periodo.

Raffaella Mennoia è una delle autrici di punta di Uomini e Donne, nonché una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi, che delega a lei molte delle scelte più importanti dei suoi programmi. La Mennoia è anche molto attiva sui social, dove pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana, soprattutto quando è con il suo amatissimo cane Saki, ma anche video di quando è a lavoro, negli studi di Uomini e Donne o dietro le quinte degli altri programmi per cui lavora. Dopo la querelle infinita di quest’estate con alcuni ex protagonisti del dating show di Canale 5, in particolare con Teresa Cilia, Raffaella ha rivelato su Instagram di star attraversando un momento difficile anche per un altro motivo: ecco il dramma familiare che l’autrice sta vivendo in questi mesi.

Raffaella Mennoia, la rivelazione inaspettata su Instagram: sta vivendo un dramma familiare

Raffaella Mennoia ha rivelato ai fan di stare attraversando un momento molto difficile, per un grave problema familiare. L’autrice di Uomini e Donne e di quasi tutti i programmi di Maria De Filippi, ha parlato per la prima volta della sua sofferenza per la malattia di suo padre. Il papà della Mennoia non sta bene, e anche se Raffaella non specifica l’entità del suo problema, è chiaro che la situazione è molto delicata. ‘Spesso su Instagram non mostro la realtà per non angosciare chi mi segue’, ha spiegato la Mennoia, riferendosi al fatto che non ha mai parlato prima di questo problema, mostrandosi sempre sorridente sui social.

Immediata la reazione dei fan, che le hanno inviato tantissimi messaggi di vicinanza e affetto, tanto che Raffaella ha voluto ringraziarli nelle ultime storie pubblicate su Instagram, ribadendo che la situazione di suo padre non è cambiata, ma che lei si sente forte per affrontare e combattere questo momento difficilissimo della sua vita.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI