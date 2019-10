Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno per diventare genitori: lei si mostra in intimo col pancione, le foto emozionano i fan, ma arriva un commento inaspettato.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono conosciuti al Trono Over di Uomini e Donne, e oggi, a distanza di qualche anno, stanno per diventare genitori. Entrambi hanno già dei figli, tutti maschi, e sono felicissimi di avere una bambina. Bianca, questo il nome della piccola, sta per nascere, manca davvero poco, così come annunciato da Ursula, che ha condiviso tanti momenti della sua gravidanza su Instagram. La coppia freme per coonoscere la piccola, ma a quanto pare Bianca non è ancora pronta del tutto per venire al mondo. Intanto Ursula continua a fotografare con orgoglio il suo bellissimo pancione: gli scatti pubblicate qualche ora fa sono hanno emozionato i fan, ed è arrivato anche un commento inaspettato.

Ursula Bennardo mostra il pancione: la foto emoziona i fan, ecco il commento inatteso

Ursula Bennardo è davvero emozionata all’idea di conoscere la piccola Bianca, e ha pubblicato su Insagram alcuni scatti che ritraggono il suo bellissimo pancione. L’ex dama di Uomini e Donne è in intimo, e mantiene la sua sensualità e femminilità, nonostante l’evidente cambiamento del suo corpo. Ursula ha sempre fotografato il suo pancione, ma in questi ultime foto è evidente la sua emozione, visto che manca davvero poco al parto. Nelle immagini, lei e Sossio accarezzano la pancia e sognano già di tenere in braccio Bianca.

Le immagini sono emozioananti e hanno commosso i fan, che hanno invaso il profilo di Ursula con like e commenti, facendole i migliori auguri per questa nascita che sta per avvenire. Tra tutti i commenti, però, è arrivato uno in particolare, da parte di un personaggio ‘stellare’, che sicuramente avrò reso felice Ursula. Sì, avete capito bene, si tratta di Valeria Marini, che ha condiviso con Ursula l’esperienza a Temptation Island Vip ed è rimasta evidentemente in ottimi rapporti con lei. Ecco il commento della Marini, indovinate un po’ cosa ha scritto?

