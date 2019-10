Loredana Lecciso senza peli sulla lingua: in un’intervista dice cosa pensa di Al Bano e Romina e del loro eventuale ritorno di fiamma

Loredana Lecciso, durante un’intervista al settimanale Nuovo, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni circa il suo ex marito Al Bano e l’eventuale ritorno di fiamma di quest’ultimo con Romina.

La showgirl leccese è stata molto chiara e concisa nella risposta che non lascia molti dubbi. Ecco cosa ha dichiarato.

Loredana Lecciso senza peli sulla lingua: cosa pensa di Al Bano e Romina

Un’intervista senza peli sulla lingua che ha toccato anche tasti particolari, come quelli riguardanti il suo ex marito Al Bano.

Alla domanda sull’eventuale ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina, Loredana Lecciso ha risposto in modo secco, affermando:

“Molte persone sognano che Al Bano e Romina tornino insieme. Ma, lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto…Non tutti lo capiscono”.

La Lecciso, dunque, sembrerebbe essere sicura delle sue parole, a dispetto di tutti quelli che vorrebbero rivedere la coppia Carrisi-Power innamorata come un tempo.

Insomma, chi può dirlo meglio di lei che conosce alla perfezione il suo ex marito.

Durante l’intervista, inoltre, la Lecciso ha voluto smentire le voci circa la sua futura partecipazione al Grande Fratello Vip. Si era detto, infatti, che Loredana fosse indecisa sulla partecipazione al famoso reality della casa più spiata d’Italia, per la paura di mostrarsi in TV al naturale, senza trucco. Ovviamente, si trattava solo di voci che la leccese è stata pronta a smentire.

Intanto Al Bano resta lontano da rumors e gossip vari; si gode la vita e il riposto nella sua bellissima casa a Cellino San Marco: tra parchi e maneggi.