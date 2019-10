Amici Celebrities: ecco cosa è successo durante la quarta puntata, chi è stato eliminato e come rivedere tutto in tv e streaming.

Amici Celebrities è stato ancora una volta un gran successo. Dopo l’esordio targato Maria De Filippi, che ha condotto le prime tre puntate, ieri è stata la volta di Michelle Hunziker, che ha preso le redini del programma per lasciare la De Filippi libera per Tu SI QUe Vales. Tante le sorprese e i colpi di scena della quarta puntata, dal ripescaggio di Ciro Ferrara, alla novità nel regolamento, che ha previsto una sola eliminazione per la serata. Il ‘peggiore’ della prima manche, infatti, si è sfidato contro l’ultimo classificato della seconda, e la giuria ha scelto chi eliminare: ma vediamo cosa è successo nele dettaglio e soprattutto chi ha lasciato la scuola di Amici Celebrities.

Amici Celebrities quarta puntata: chi è stato eliminato e come rivedere tutto

Amici Celebrities ha regalato al pubblico tante emozioni nel corso della quarta puntata. Dopo il ripescaggio di Ciro Ferrara, che si è sfidato contro Joe Bastianich per il rientro in gioco, sono cominciate le manche. Al termine della prima, sono stati i Bianchi a vincere. La squadra blu ha cominciato, dunque, la sfida ‘fratricida’, per stilare la classifica di gradimento e decidere chi eliminare. All’ultimo posto c’è Francesca Manzini, ma Michelle le dà una buona notizia, dicendole che dovrà sfidarsi a fine puntata con l’ultimo classificato della seconda manche, e le mette al braccio la fascia rossa della sfida.

Al termine della seconda manche, durante la quale c’è stato un momento di grande commozione per Filippo Bisciglia, sono stati i Blu a trionfare. La squadra bianca si è esibita ed è arrivato ultimo Massimiliano Varrese, che ha sfidato la Manzini nel ballottaggio finale, una gara di improvvisazione di ballo, riuscendo ad avere la meglio. Francesca è dunque l‘eliminata della quarta puntata. Per rivivere tutte le emozioni della serata, basta andare sul portale Witty Tv.

