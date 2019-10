Pochissime ore fa, Taylor Mega ha scritto una nuova e dura frecciatina su Instagram: a chi sarà mai riferita? Scopriamolo nel dettaglio.

Sono diverse settimane che Taylor Mega è sotto l’attenzione di tutti i riflettori. Da quando la sua relazione con Giorgia Caldarulo è stata ufficializzata, la giovane influencer è stata più volte messa sotto torchio. C’è, infatti, chi non crede affatto a questa storia d’amore. Bensì, crede che sia tutta una montatura. Tutto finto, insomma. Ecco. Nonostante siano passate settimane e nonostante la bella Mega si dica certa della sua relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, queste voci non si placano affatto. Soprattutto nel salotto di Pomeriggio Cinque. E ieri, come raccontato in un nostro articolo, ne abbiamo avuto la prova. Ecco. Sarà proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Taylor ha lanciato una frecciatina su Instagram. Ecco cosa scrive.

Taylor Mega, la frecciatina su Instagram: a chi è rivolta?

È la classica senza peli sulla lingua, Taylor Mega. In diverse occasioni, infatti, la giovane influencer non ha affatto nascosto il suo carattere forte. Ne abbiamo avuto prova durante il suo breve percorso a L’Isola dei Famosi. E ne stiamo avendo la certezza in questo ultimo periodo. Quando, dopo aver ufficializzato la sua storia con Giorgia Caldarulo, la giovane è finita nell’occhio del ciclone. Come dicevamo precedentemente, c’è, infatti, chi non crede affatto a questa relazione. E, quindi, non fa altro che attaccarla. Sarà forse per questo motivo che, terminata la puntata di Pomeriggio Cinque, la Mega abbia lanciato una nuova frecciatina su Instagram? Ecco quanto scrive sul suo account ufficiale:

Da come si può chiaramente vedere, l’influencer condivide su Instagram un messaggio in cui ironicamente le si chiede il permesso di andare in televisione e farsi pubblicità con il suo nome. Immediata è stata la reazione di Taylor che, senza nemmeno troppi giri di parole, ha detto: “Tranquillo è pieno di buffoni”. A chi sarà riferito? Chi lo sa.

