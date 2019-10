Carote, Nuela: la hit che ha conquistato X Factor e che ha raggiunto i 10milioni di views su YouTube.

Come sempre, durante le Audizioni di X Factor 2019 c’è un giovane cantante che, più di altri, fa venire i brividi o conquista il pubblico. Questa volta a XF13 è il turno di Nuela un giovanissimo artista che quando si è presentato non è stato preso sul serio da nessuno. “Canto Carote”. E giù di risate. Peccato che il suo brano, dal nome così buffo, abbia ottenuto un successo pazzesco. Ecco allora il testo di Carote e cosa sapere su Nuela.

Chi è Nuela

Emanuel Crisanti, in arte Nuela è giovanissimo. Ha solo 16 anni e si è presentato sul palco della audizioni di X Factor 19 si è presentato con Carote e ha uno stile molto simile a quello di Myss Keta o della Dark Polo Gang. Certo, alle prime armi, ma il potenziale sembra esserci tutto. Il suo video ha ottenuto 10milioni di visualizzazioni su YouTube e, soprattutto i bambini, sono impazziti per lui. Sfera Ebbasta ha definito Carote come un vero e proprio lampo di genio e ora si ritrova ai Bootcamp di XF13 insieme a Malika Ayane. Il giudice di X Factor, lo sappiamo, è il più critico in assoluto e quindi i fan sono preoccupati. Nuela riuscirà ad arrivare ai Live e ancor prima agli Home Visit?

Carote: come è nata la hit di Nuela?

Intervistato Nuela ha spiegato che la sua canzone Carote è nata quando aveva 14 anni e stava viaggiando con i genitori in Norvegia. Il ragazzo si stava annoiando e ha deciso di buttar giù qualche rima simpatica, senza nulla di serio, usando le parole che gli venivano in mente. Così è nata Carote. Nuela stesso ha spiegato che per lui era solo una siocchezza, ma che i suoi amici in primis gli avevano detto che rimaneva molto in testa. E così è arrivato X Factor.

Testo Carote: le parole della hit di Nuela a X Factor 2019

Ora che vi abbiamo raccontato come è nata Carote è tempo di vedere le parole della canzone! Siete pronti?

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote diventano banconote

Le scuote, le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi

Parliamo di carote

Arancione, minestrone

Ara-arancione mine-mine-minestrone

La mia devozione solo alle carote

Arrivo nella galleria e investo un sacerdote

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote diventano banconote

Le scuote, le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi parliamo di carote

Vedi il mio nome? diventi omozigote

Cosa sei? che ne sai?

Vedo solo carote

Le rime con “ote” sono finite

Quindi… ehm… armadio

Carote

Carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote diventano banconote

Le scuote, le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi parliamo di carote

Nuela citofoni, citofoni nuela

