Eleonora Rocchini rompe il silenzio dopo l’incidente di qualche settimana fa a Napoli: ‘Sto male’, la confessione dell’ex corteggiatrice su Instagram.

Eleonora Rocchini non sta sicuramente vivendo un momento facile della sua vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiuso da poco la sua storia d’amore con Oscar Branzani, che durava da tre anni. I due avevano preso casa insieme a Napoli e portavano avanti insieme il marchio di costumi da bagno creato dall’ex tronista. La notizia della loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno, visti anche tutti questi progetti che la coppia aveva messo in piedi. Poco dopo la fine della loro storia, Eleonora è stata coinvolta in un brutto incidente automobilstico a Napoli, e con lei c’era anche l’ex cognata Dalila Branzani. Dopo questo episodio, la Rocchini si è fatta vedere poco sui social, ma poco fa ha rotto il silenzio e ha confessato come sta in questo periodo: ecco le sue parole.

Eleonora Rocchini, la confessione su Instagram: ‘Sto male’

Eleonora Rocchini ha dedicato qualche ora ai suoi followers, rispondendo alle domande su Instagram. Oltre ad aver dispensato consigli di ogni genere a chi le scriveva, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche parlato di sé. Alla domanda di un fan, che le ha chiesto di descrivere il suo stato d’animo di questo periodo, Eleonora ha risposto senza troppi giri di parole: ‘Non sto bene, ma c’è sempre di peggio, perciò sorridiamo’.

Per rispondere alla domanda, Eleonora ha utilizzato una foto in cui guarda pensierosa dal finestrino dell’auto, facendo intendere che sta attraversando un momento difficile e di riflessione. Probabilmente l’ex corteggiatrice è ancora sotto choc per l’incidente o comunque è ancora provata per la rottura con Oscar. Non sappiamo con certezza quali siano i motivi della sua inquietudine, ma di sicuro la giovane fiorentina sta vivendo un periodo non facile.

