Rosy Abate 2, “Salverà la vita a Rosy”: clamoroso colpo di scena a poche ore dall’ultima puntata della fiction che ha tenuto gli italiani col fiato sospeso fino all’ultimo

Rosy Abate 2, ormai siamo arrivati all’ultima puntata. In tanti si aspettano un finale di fuoco, un qualcosa che dovrà lasciare tutti a bocca aperta. Sì, anche perché negli ultimi giorni sono trapelate diverse notizie che parlano di un clamoroso colpo di scena. Ad esempio, come abbiamo visto, il Leonardo della fiction ha parlato a Verissimo spiegando che uno dei personaggi principali morirà. Così, tutti hanno pensato a Rosy Abate. Il motivo? Beh, proprio poco prima che andasse in onda la serie Giulia Michelini ha parlato di addio. E proprio questo è stato il fattore che ha fatto pensare alla morte di Rosy nella fiction. Ma siamo sicuri che andrà così?

Rosy Abate 2, cosa è successo a poche ore dall’ultima puntata

Questa sera, 11 ottobre 2019, andrà in onda l’ultima puntata di una serie che ha appassionato tantissimi telespettatori. In tanti stanno aspettando di vedere cosa succederà alla ormai famosissima Regina di Palermo. Rosy Abate, stando alle ultime voci, dovrebbe dire addio alla serie. Questo, però, non è andato molto giù ai telespettatori che hanno poi ipotizzato che nella fiction sarebbe morta. Valsecchi, pertanto, ha annunciato di aver modificato l’episodio finale per accontentare tutti.

Valsecchi ha ‘salvato la vita’ a Rosy?

Pietro Valsecchi: è lui ad aver dato vita alla fiction in onda su Canale 5. Ed è lui che ha annunciato di voler accontentare in tutti i modi un pubblico super affezionato al personaggio e quindi alla sua serie tv. Un pubblico che, in termini numerici, ha raggiunto in media i 3,4 milioni di telespettatori ad ogni puntata.

Per cui, a questo punto, stando a diverse notizie che balzano fuori dal web, Pietro Valsecchi sarebbe intervenuto proprio nelle ultime ore per ‘salvare la vita’ a Rosy Abate. Un cambio di programma. Un finale diverso rispetto a quello che era stato previsto, forse, terrà sicuramente tutti ancora una volta con il fiato sospeso fino a stasera.