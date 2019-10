Taylor Mega è stata protagonista di una disavventura mentre era in strada a Milano: l’influencer ha rischiato davvero grosso, ecco cos’è successo.

Taylor Mega è molto amata e apprezzata su Instagram, ed è una tra le prime influencer in Italia. Oltre a essere famosa sui social, dove pubblica moltissime foto che mettono in mostra il suo fisico statuario, Taylor è anche molto seguita per la sua vita privata e amorosa, che ora sembra essere diventata stabile grazie alla storia d’amore con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La relazione tra le due procede a gonfie vele, anche se non mancano accuse da parte di chi non crede al loro sentimento e considera la loro storia una trovata mediatica. Incurante delle critiche, Taylor va avanti per la sua strada e continua a pubblicare tutto su Instagram, compresa la disavventura che le è capitata poco fa a Milano: l’influencer ha rischiato grosso, ecco perché.

Taylor Mega, disavventura a Milano: l’influencer ha rischiato grosso, cos’è successo

Taylor Mega è molto attiva sui social, che ormai sono il suo lavoro. L’influencer ‘dialoga’ quotidianamente con i suoi followers, che chiama ‘Taylorini’, informandoli su tutto quello che fa e sui suoi progetti lavorativi. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Taylor si è ripresa mentre camminava in strada a Milano e si è ritrovata improvvisamente protagonista di una disavventura, anche questa documentata e finita sui social. Mentre camminava e ‘parlava’ con i suoi followers guardando dunque lo schermo del cellulare, Taylor ha rischiato di essere investita da una bicicletta. ‘Oh mio Dio’, dice improvvisamente l’influencer mentre sta parlando, e poi spiega tutto l’accaduto nella didascalia del video. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma di sicuro Taylor ha rischiato di farsi veramente male, anche perché dal video sembra che la bicicletta andasse piuttosto veloce.