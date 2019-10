Rosy Abate, Giulia Michelini conferma le voci: l’annuncio appena arrivato

View this post on Instagram Fine di un lungo viaggio . #grazieatutti #rosyabate A post shared by Giulia Michelini (@giuliettilini) on Oct 12, 2019 at 3:18am PDT

Tra i tanti, leggiamo un commento che è veramente ‘arrivato’: “Sono stati 10 anni… 10 anni di mille emozioni! Sembrerà strano che una persona comune come me in questo momento tenti di far arrivare un qualcosa a te. sembra strano ma voglio farlo. E lo faccio sotto un post perché probabilmente è l’unico modo che ho per far sì che tu lo legga (visto che avrai un milione di messaggi in direct) mi sento di ringraziarti! Ringraziarti perché praticamente avendo 20 anni, ho passato tutta la mia adolescenza guardandoti, ammirandoti e stimandoti, Ringraziarti perché non c’è stata una volta in cui alla domanda: chi fosse la mia attrice preferita, io non abbia fatto il tuo nome, ringraziarti perché quando reciti hai una forza tale da farmi (farci) immedesimare… Ringraziarti perché rappresenti la classica ragazza che insegue il suo sogno e che poi quando va in tv si agita così tanto da non riuscire a parlare… ed è questa la cosa più bella di te.. la tua UMILTÀ! perché la bella persona che sei arriva anche dietro una semplice telecamera… ed è proprio attraverso questa tua trasparenza che sei in grado di emozionarmi ogni volta che ti vedo a lavoro… Spero che rosy abate non abbia dato un addio ma un semplice ARRIVEDERCI”

Non ci sarà Rosy Abate 3?

Se Giulia Michelini ha salutato i suoi fan su Instagram ed ha anche detto che a questo personaggio ha dato tutto quello che poteva dare, beh, possiamo certamente pensare che questa sia veramente l’ultima puntata in cui la vediamo. Chissà, però, la vita è imprevedibile. La serie è stata molto seguita e il pubblico si è affezionato molto ai personaggi. Siamo sicuri che Valsecchi non inventerà una terza stagione? Anche se magari dovesse mancare proprio la protagonista?