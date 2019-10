Durante la puntata odierna di Domenica In, Mika si è rivelato: il cantante racconta del dramma che l’ha colpito durante la scritture dell’album.

Una puntata di Domenica In davvero incredibile. Dopo la divertente intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizia, durante la quale Mara Venier ha fatto una sorprendente confessione, a fare il suo ingresso in studio è Mika. In occasione dell’uscita del suo quinto album, il cantante si è raccontato a 360 gradi alla padrona di casa. Non solo, infatti, il giovane ha raccontato per quale motivo ha deciso di affidare al suo nuovo lavoro discografico il suo nome, ma ha anche spiegato diversi episodi che gli sono accaduti durante la scrittura. Ecco. Stando a quanto racconta Michael Holbrook, è questo il suo vero nome, il giovane è stato protagonista di un vero e proprio dramma. Ecco di che cosa parla Mika.

Mika a Domenica In: “Durante la scrittura dell’album, mia madre..”, il dramma

È stata una lunga ed emozionante intervista quella di Mika per Domenica In. Durante la quale, il giovane cantante ha, com’è giusto che sia, parlato della sua eccellente carriera da solista, autore e produttore dei suoi pezzi musicali. A soli 20 anni, il giovane ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo. E, da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tanto che pochissimi giorni fa, con esattezza il 4 Ottobre scorso, è uscito il suo quinto album. ‘My name is Michael Holbrook’, questo è il nome del suo nuovo lavoro discografico, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Soprattutto per il significato intrinseco che l’album ha. Tuttavia, durante la sua intervista a Mara Venier, il cantante ha raccontato un retroscena davvero inedito. Mika, infatti, racconta che, durante la scrittura del suo album e, soprattutto, della sua prima canzone, ha ricevuto la telefonata di suo padre che lo informava di recarsi immediatamente a casa perché sua madre si sarebbe dovuta sottoporre ad un importante intervento chirurgico. Ecco. È proprio questo il dramma che il giovane cantante ha dovuto subire durante la scrittura di questo capolavoro discografico.

Cos’ha la mamma di Mika?

In questi ultimi due anni è successo davvero di tutto al giovane Mika. Alla mamma, stando da quanto dichiarato in diretta, è stato diagnosticato un cancro. Ebbene si. Un vero e proprio dramma per il cantante, questo è chiaro. Ed è proprio per questo motivo che Michael ha voluto dedicarle questo suo nuovo album.