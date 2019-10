Bianca Guaccero è apparsa completamente senza filtri subito dopo la puntata di ieri di Detto Fatto: ecco la toccante rivelazione social.

Così come con Vieni da Me di Caterina Balivo, anche la messa in onda di Detto Fatto continua davvero alla grande. La puntata di ieri, non a caso, è stata davvero imperdibile. Non soltanto per la clamorosa intervista e confessione che Laura Chiatti ha rilasciato nello studio televisivo della Rai. Ma anche, e soprattutto oseremmo dire, per la commovente rivelazione che Bianca Guaccero, la conduttrice del programma, ha fatto riguardo al suo aspetto fisico. In questi ultimi mesi, la showgirl pugliese ha ricevuto numerosi commenti e polemiche riguardanti la sua magrezza. Ecco. È proprio per questo motivo che, senza filtri, ha raccontato tutta la verità. Terminata la puntata, però, la conduttrice si è lasciata andare ad un’ulteriori rivelazione social. Ecco di che cosa parliamo.

Bianca Guaccero senza filtri: la toccante rivelazione dopo Detto Fatto

Il commovente discorso che, nella puntata di ieri di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha fatto pubblicamente intorno al suo aspetto fisico e alla sua magrezza, ha realmente ‘impressionato’ tutti. Dichiarando che con la gravidanza il suo corpo e, di conseguenza, il suo metabolismo sono cambiati, la conduttrice si è messa completamente a nudo. In questi ultimi mesi, come dicevamo, la showgirl pugliese ha ricevuto troppi commenti spiacevoli su questo argomento. Ed è proprio per questo motivo che, una volta e per tutte, ha voluto rispondere direttamente Togliendosi, com’è giusto che sia, qualche sassolino dalla scarpa. Tuttavia, terminata la puntata, la Guaccero è stata la protagonista di un’altra toccante rivelazione social. Incalzata, infatti, da una sua sostenitrice che, in seguito al suo discorso in diretta televisiva, ha voluto farle i complimenti, Bianca è apparsa completamente senza filtri. Ma diamoci un’occhiata insieme: