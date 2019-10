Dopo la puntata di ieri di Temptation Island Vip, Delia Duran ha rotto il silenzio: ecco le sue prime parole e tutta la verità su Alex Belli.

Temptation Island Vip è finito. Proprio ieri, lunedì 14 Ottobre, è andata in onda la sua ultima puntata. Durante la quale siamo venuti a conoscenza di com’è andato a finire il percorso delle tre coppie restanti in gioco. Ecco. Appurato che la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago è giunta al capolinea, come sarà andata a finire tra Delia Duran ed Alex Belli. La coppia è entrata nel programma nettamente in ritardo, ma il percorso della modella venezuelana ha recuperato tutto il tempo perso. Tuttavia, l’amore è prevalso su tutto. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Delia Duran, le prime parole dopo Temptation Island Vip: la verità su Alex

Il percorso di Delia Duran ed Alex Belli all’interno di Temptation Island Vip è stato breve, ma intenso. Come dicevamo precedentemente, la giovane coppia è entrata qualche settimana dopo l’inizio del programma, eppure ha recuperato alla grande. Soprattutto la modella venezuelana. Sin dal primo momento, infatti, la Duran ha mostrato il suo interesse verso il single Riccardo. Interesse che, com’è giusto che sia, non è passato inosservato nemmeno al suo fidanzato. Nonostante questo, però, il loro amore è stato più forte di tutto. Perché, dopo il loro confronto finale, la coppia ha deciso di continuare la storia d’amore. C’è qualcosa, però, che non quadra. Alcuni utenti web, infatti, sono letteralmente esplosi contro di loro. Credendo che le loro reazioni e, soprattutto, il loro percorso sia stato finto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Delia ha deciso di raccontare tutta la verità:

È proprio così che la Duran risponde a chi crede che, con Alex Belli, abbia recitato.

La polemica social dopo la puntata di Temptation Island Vip

Sono davvero tantissimi che, durante l’ultima puntata di Temptation Island Vip, hanno notato qualcosa di ‘strano’ della reazione di Alex e Delia. Da una parte c’è una reazione furibonda dell’ex attore di Centovetrine. Dall’altra, invece, un pianto ‘senza lacrime’. È proprio per questo motivo che, come dicevamo, alcuni fan del programma hanno creduto che la coppia stesse recitando. Eccone la prova Instagram:

Da che parte state, invece?