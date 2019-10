La sfilata a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fa uno spogliarello.

Riccardo Guarnieri nella sfilata di Uomini e Donne Over di oggi, 16 ottobre, si presta al gioco Fascino Irresistibile e fa letteralmente uno spogliarello in diretta. Il look di Riccardo è semplice: boxer attillato, maglietta nera e soprattutto un fisico mozzafiato. Tina è emozionata e convinta dà un dieci. Anche Ida regala un bel voto, forse la lettera di Riccardo l’ha convinta?

Riccardo nudo per la sfilata

Non mancano però le polemiche, “Si parla di fascino irresistibile, non di mosrare i nudi”. Simonetta: “Io penso tu sia una bel ragazzo, hai un bel fisico, ma a me personalmente un uomo che mi fa questa pantomima mi smorza tutto. Secondo me il movimento era troppo effemminato”. Riccardo è sconvolto, ma lascia perdere. Valentina poi ride e dichiara, io gli ho dato nove perché lascio il 10 a Ida, e sottolineo che 4 o 3 sono voti che non si possono dare”. La polemica si quieta perché Maria De Filippi interviene e fa continuare la sfilata.

La sfilata di Enzo a Uomini e Donne

Tocca ad Enzo, il corteggiatore di Pamela. I due si stanno frequentando piuttosto assiduamente e anche lui inizia a fare uno spogliarello sulla passerella, ballando. Il parterre femminile urla di gioia, Pamela è un po’ in imbarazzo e ride nascondendosi dietro alla paletta per il voto. Alla fine Enzo si sbottona solo la camicia, ballando. Tina Cipollari non è d’accordo: “Non si spoglia? E che giudichiamo?”. Anche per lui i voti sono molto alti, ma non per Barbara. “Ho dato sei, premesso che mi piacciono le pance, questo balletto sensuale senza tartaruga per me non è sensuale”.

Jean Pierre, la sfilata al Trono Over

Subito dopo sfila Jean Pierre, il corteggiatore di Gemma Galgani. L’uomo è elegante e sfoggia un bel completo perfettamente in linea con l’età che ha e Gemma non si trattiene dall’urlare e applaudire entusiasta.

(Fonte Immagini Mediaset Play)