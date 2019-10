Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri, c’è stato un nuovo confronto tra Serena e Pago: ecco com’è andata a finire tra di loro.

Temptation Island Vip è finito da pochissimi giorni. Eppure, alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di se. In primis, com’è giusto che sia, Serena Enardu e Pago. La loro storia durava da quasi 7 anni. Ma, nonostante questo, hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro amore. Soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco. Com’è noto a tutti, il loro percorso non è andato a buon fine. La sarda si è resa conto di non provare più nulla verso il cantautore. Decidendo, così, di lasciarlo allo scadere dei 21 giorni canonici. Ebbene. A pochi giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata, l’ex coppia si è presentata negli studi di Uomini e Donne per il classico ed ultimo confronto finale. Ecco cosa è accaduto.

Serena Enardu e Pago, il confronto finale a Uomini e Donne

Come è accaduto per tutte le altre coppie uscite da Temptation Island Vip, anche Serena Enardu e Pago, dopo la fine del loro percorso, sono stati ospiti all’ultima registrazione di Uomini e Donne. È proprio in quest’occasione, infatti, che i due sono intervenuti, ancora una volta, sulla loro rottura. E, soprattutto, sui motivi che hanno spinto ad entrambi a partecipare al programma. Un ultimo confronto finale, quindi. Ma procediamo con ordine. La prima ad entrare in studio è Serena, l’ex tronista del dating show. Che, sin da subito, ha ammesso le sue colpe. Dichiarando di aver sbagliato a non dire, al falò, di non amare più il suo fidanzato. Ma che, a causa del coinvolgimento di entrambe le famiglie, non ha voluto far soffrire ancora di più il cantautore. Se n’era resa conto, ormai, da tempo che il sentimento era logorato, ma ha saputo mascherarlo bene. A questo punto, entra Pago. Che, dopo aver spiegato che non aveva il minimo sentore di questo ‘cambio di rotta’ della sua fidanzata altrimenti non avrebbe mai partecipato a Temptation Island Vip, perde completamente le staffe. Perché? In studio, Tina, Gianni e company hanno tentato di giustificare il comportamento di Serena. Le immagini con il single Alessandro lo hanno fatto stare male. Per questo, non andrebbe giustificata.