Belen Rodriguez vola a Napoli da Stefano De Martino: accoglienza piena di dolcezza e la sorpresa da parte di lui, la showgirl rimane senza parole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero una coppia invidiabile. Giovani, belli e innamorati, fanno sognare i fan con le immagini e i video che condividono sui social. Sempre pronti a scherzare insieme e a scambiarsi dolci effusioni, i genitori del piccolo Santiago sono proprio un belvedere. Nell’ultimo periodo si sono rincorse infinite voci sulla presunta seconda gravidanza di Belen, ma ad oggi non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, che intanto si concentrano sul lavoro. Ieri l’argentina ha raggiunto Stefano a Napoli, e lui le ha fatto una sorpresa da togliere il fiato: ecco le immagini della loro ‘reunion’.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, la dolce sorpresa di Stefano: le immagini lasciano senza parole

Stefano De Martino è volato a Napoli qualche giorno fa per lavorare alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’, mentre Belen era impegnata a Milano con ‘Tu si que Vales’. Appena ha potuto, l’argentina ha preso un aereo per raggiungere suo marito e il loro incontro è stato davvero emozionante. Stefano ha accolto Belen con una sorpresa bellissima, un mazzo enorme di fiori bianchi e rosa, lasciandole anche una dolce dedica su Instagram. Un gesto super romantico, per dimostrare a sua moglie di essere felice di rivederla. Ma non è tutto.

Stefano è originario della provincia di Napoli, precisamente di Torre Annunziata, quindi ha accompagnato Belen in giro per il capoluogo partenopeo, portandola a cena in un noto ristorante, in cui le ha fatto fare un’ulteriore sorpresa. Lo chef del locale ha riprodotto in un piatto una loro foto di coppia, ‘disegnandola’ col cioccolato, oltre ad un’altra creazione, sempre con il cioccolato, dedicata al piccolo Santiago. Ecco tutte le immagini di questo momento bellissimo, che ha lasciato Belen senza parole.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI