Belen Rodriguez, con un zoom della sua fotocamera davvero molto ‘particolare’, ha letteralmente infiammato e stuzzicato i suoi followers.

È la donna più desiderata d’Italia, Belen Rodriguez. Dalla sua parte, come tutti sappiamo, vi è una simpatia davvero innata e, soprattutto, una bellezza davvero smisurata. Nonostante siano passati dieci anni da quando è approdata per la prima volta in Italia, l’argentina vanta di un fascino davvero pazzesco. Lo testimoniano le sue numerose foto che, quotidianamente, pubblica sul suo account ufficiale di Instagram. E non solo. Pochissime ore fa, la bella argentina ha pubblicato un’IG Stories davvero incredibile. Che, come al solito, ha letteralmente infiammato i suoi sostenitori. È alle Maldive insieme a suo marito. Ed è proprio in costume che fa un ‘particolare’ zoom con la sua fotocamera. Ecco di cosa parliamo.

Belen Rodriguez, il ‘particolare’ zoom della fotocamera: Instagram è in fermento

Come raccontato in un nostro recente articolo, in queste ore Belen Rodriguez, insieme a suo marito Stefano De Martino, è alle Maldive per un nuovo shooting fotografico. Lo aveva annunciato pochi giorni fa che sarebbe partita. Ed, in effetti, così è stato. È proprio qui, infatti, che la bella argentina scatterà delle foto per la nuova collezione di Me Fui. Ecco. Tra uno scatto e l’altro, però, la giovane Rodriguez non perde occasione di poter infiammare Instagram. E, soprattutto, stuzzicare i suoi followers. Nella suddetta Instagram Stories, di cui in basso vi proporremo lo screenshot, la bella Belen decide di ‘giocare’ un po’ con i suoi fan. Facendo un ‘particolare’ zoom su un dettaglio del suo corpo. A cosa ci riferiamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio sulla scollatura che, nel tentativo di giocare, stuzzicare e divertire i suoi followers, l’argentina zooma con la fotocamera del suo telefono.