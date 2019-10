Diletta Leotta manda in delirio i fan con un look inedito ma mozzafiato: l’abito è molto corto e scollato, viene fuori tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più belle e desiderate del momento. La conduttrice teleisiva, nonché speaker radiofonica di successo, è davvero bellissima e non ha paura di mostrare il suo corpo da urlo anche sui social, dove attira su di sé i commenti e i like dei fan. Le sue foto diventano subito virali, così come i video in cui si allena o scherza con i colleghi sul lavoro. Insomma, Diletta è davvero amatissima e lo ha dimostrato anche con l’ultima foto pubblicata su Instagram, che ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti. Il motivo? La conduttrice ha un look inedito e indossa un abito davvero molto corto, che mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Diletta Leotta, look inedito e abito mini: fan impazziti per lo scatto mozzafiato

Diletta Leotta ama provocare i fan e stuzzicare la loro fantasia con foto e video che mostrano tutta la sua bellezza e le sue curve esplosive. Ed è proprio quello che ha fatto con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, che la ritrae in un momento di lavoro, ma soprattutto con un look che ha mandato in visibilio i suoi followers. Madrina di una serata dedicata al Volley nella città di Civitanova Marche, la cui squadra maschile si è aggiudicata l”ultima Champions League, Diletta ha sfoggiato un look davvero inedito, con i capelli particolarmente cotonati e più lunghi di come siamo abituati a vederla di solito. Ma non è tutto. La conduttrice indossa un abito rosso con la gonna a balze estremamente corto e soprattutto scollato sia sulla schiena che sul davanti, con dei bellissimi sandali dorati dal tacco vertiginoso. Insomma, la bellezza di Diletta è a dir poco esplosiva e i fan hanno subito invaso il suo profilo con migliaia di like e commenti, riempendola di complimenti e parole di adorazione.