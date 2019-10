Serena Enardu rassicura i fan su Instagram: “Ho perso 6 kg ma mi sto riprendendo”; ecco cosa ha raccontato nelle sue stories.

Serena Enardu è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Per lei, niente lieto fine: la sua storia con Pago è finita, dopo quasi sei anni d’amore. È stata proprio Serena a capire di non essere più innamorata del cantante, che ha deciso di lasciare al termine della trasmissione. Complice anche il feeling nato con il tentatore Alessandro Graziani, al quale Serena si è legata particolarmente durante il reality. E proprio a pochi giorni dalla messa in onda del falò finale, Serena si lascia andare ad alcune confessioni ai suoi followers su Instagram. Dopo averli ringraziati per i messaggi che riceve, la Enardu racconta alcuni dettagli del suo ultimo periodo: l’ex tronista ha perso 6 kg.

“Ragazzi sto bene, mi sto riprendendo. In tanti mi chiedete di mangiare: sto mangiando ve lo assicuro. Piano piano recupererò”. Serena Enardu parla ai suoi fan, attraverso le sue Instagram Stories. L’ex concorrente di Temptation Island Vip rassicura i suoi followers, preoccupati per il suo dimagrimento. Serena ammette di aver perso 6 kg durante l’ultimo periodo, da 54 a 48: “C’è stato un periodo che non riuscivo proprio a mangiare, non mi scendeva la roba per mangiare”. Un periodo che però Serena sta superando. La bellissima sarda spiega come la sua priorità non sia l’aspetto fisico, nonostante se ne prenda cura quotidianamente. “Mi riprenderò, con i miei tempi, senza fretta: per me l’importante è quello che c’è dentro non quello che c’è fuori.” Conclude così il discorso la Enardu, ringraziando ancora tutti i suoi fan e rassicurandoli.