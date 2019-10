Taylor Mega ha fatto un ‘incredibile’ racconto sulla sua serata in discoteca di ieri sera: ‘Sono dovuta scapapre via’, ecco cos’è successo all’influencer.

Taylor Mega è una delle influencer del momento. Seguitissima sui social per le sue foto e tutto quello che condivide con i followers quotidianamente, è anche sotto i riflettori per la sua vita privata, soprattutto da quando ha cominciato una relazione con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo. Oggi le due non si vedono più insieme, e alcuni indizi fanno pensare a una crisi, anche se non c’è stata alcuna conferma da parte delle dirette interessate. Non si sa se la storia tra le due sia già arrivata al capolinea, anche perché Taylor non ne parla mai, ma si limita a raccontare su Instagram alcuni momenti della sua vita, come quello che ha vissuto ieri durante una serata in discoteca: l’influencer ha raccontato di essere dovuta scappare via di corsa, ecco cosa le è successo.

Taylor Mega in difficoltà in discoteca: ‘Sono dovuta scappare via’, ecco cos’è successo

Taylor Mega è sempre molto attiva sui social, dove condivide ogni suo pensiero con i fan, essendo sempre molti sincera e onesta. Poche ore fa l’influencer ha raccontato ai followers quello che le è successo durante una serata in discoteca ieri sera. Ospite in un locale, Taylor si è scatenata, ballando con i suoi sostenitori. A un certo punto della serata, però, ha avuto un momento di difficoltà, perché ha accusato un malore. ‘Scusate se sono dovuta scappare via così’ – ha detto nelle storie Instagram – ‘Ma mi sono sentita male’. Taylor ha raccontato di essere quasi svenuta, il che l’ha costretta ad abbandonare in fretta il locale, senza poter terminare il ‘momento foto’ con i fan.

L’influencer si è scusata con tutti coloro che hanno viaggiato da lontano per poterla incontrare e che si sono visti ‘negare’ la possibilità di una foto con lei, e ha promesso di fare il possibile per tornare nel locale dov’era ieri, o comunque in uno vicino, e ha tranquillizzato i suoi ‘taylorini’, dicendo loro che oggi sta bene.

