Morgan ha dichiarato di aver rifiutato l’ospitata a ‘Live – Non è la D’urso’: la replica di Barbara D’urso è durissima, ecco la sua versione dei fatti.

Il cantante Morgan questa sera avrebbe dovuto essere ospite a ‘Live – Non è la D’urso’, per parlare ancora una volta del problema dello sfratto che ha subito qualche settimana fa. Questa sera avrebbe dovuto parlare ancora una volta di questa situazione con Barbara D’Urso, ma a poche ore dalla diretta ha fatto un post sui social nel quale diceva che non ci sarebbe stato, spiegando anche i motivi di questa sua decisione. Stasera la conduttrice ha voluto fare chiarezza sull’accaduto, confutando le parole del cantante: ecco la sua verità, parole durissime.

Morgan ha rifiutato ‘Live – Non è la D’Urso’: ecco la verità di Barbara D’Urso, durissima replica

Morgan non si è presentato in studio da Barbara D’urso a ‘Live’, scrivendo sui social di aver sempre rifiutato l’invito, nonostante i tantissimi soldi offerti dalla produzione. La conduttrice ha letto in diretta il lungo post del cantante, confutandolo punto su punto. La D’Urso ha negato che Morgan abbia mai rifiutato l’ospitata, dicendo che la produzione aveva un contratto con il suo entourage, con il compenso già stabilito, e che lui aveva sempre risposto di ‘sì’ all’invito, chiedendo un pianoforte per poter fare musica e un confronto con Vittorio Sgarbi, con il Ministro Dario Franceschini e con il sindaco di Monza, tutte cose che la produzione ha provato a fare, ottenendo un collegamento da Salerno con Sgarbi e un documento dal Ministro dei Beni Culturali, proprio riferito alla vicenda del cantante.

Barbara D’urso ha detto che Morgan ha improvvisamente e senza motivo ‘dato buca’ alla trasmissione, mancando di rispetto a tutti gli addetti ai lavori. ‘Sei tanto a favore degli artisti – ha detto – ma artisti sono anche tutti quelli che lavorano per questa trasmissione, quelli che hanno organizzato lo studio mettendoci il pianoforte, quelli che sono a Salerno per il collegamento e tutti i tecnici in studio’, ha sbottato. La conduttrice ha anche aggiunto che se avesse saputo di questa mancanza di voglia di Morgan di apparire in tv, non avrebbe mai insistito tanto, perché nella sua trasmissione vuole solo gente felice di essere con lei.