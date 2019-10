Elena Santarelli: “Sto seguendo una terapia psicologica”, la drammatica confessione a Domenica In

Ospite a Domenica In, Elena Santarelli è stata la protagonista di una drammatica confessione riguardo alla malattia di suo figlio Giacomo.

L’intervista di Elena Santarelli per Domenica In è stata davvero incredibile. Sapevamo che sarebbe stata così. E così, in effetti, è stato. In attesa dell’uscita del suo libro ‘Una mamma lo sa’, prevista per domani 22 Ottobre, la showgirl di Latina ha raccontato alla padrona di casa i momenti salienti del periodo più brutto della sua vita. Ovvero, la malattia di suo figlio Giacomo. Circa due anni fa, gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. E, nonostante adesso sia andato tutto alla grande, ricordare quei momenti per Elena non è stato affatto facile. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno davvero commosso tutti. Ma non solo. Perché, probabilmente per la prima volta, la giovane ha fatto una confessione davvero inedita. Ecco a cosa ci riferiamo.

Elena Santarelli, la drammatica confessione a Domenica In

La storia di Elena Santarelli e della sua famiglia è nota a tutti. Per circa due anni, hanno vissuto uno dei periodi più brutti della loro vita appena appresa la notizia della malattia del piccolo Giacomo. Sia la showgirl che suo marito Bernardo hanno dovuto vivere, quindi, un dolore davvero enorme. Che, come dichiarato da lei stessa in un’intervista per Il Giornali, li ha fatti separare per qualche settimana. Tuttavia, a distanza di qualche anno, fortunatamente tutto è andato alla grande. Di questo brutto periodo, ormai, ne resta soltanto un vecchio ricordo di cui si può parlare liberamente. Ovviamente, le conseguenze ci sono. Infatti, come dichiarato dalla Santarelli in diretta a Domenica In, tuttora la showgirl sta seguendo un percorso di terapia psicologica per elaborare il dolore che è stata costretta a vivere in questi anni. “Sto seguendo una terapia, non mi vergogno a dirlo. Si chiama Emdr”, si, è proprio questa è la drammatica confessione che la showgirl di Latina fa nello studio di Domenica In.