Barbara D’Urso: “Un po’ di coerenza”, colpo basso alla conduttrice

Poche ore fa, Barbara D’Urso ha ricevuto un vero e proprio colpo basso da parte di un personaggio televisivo: cos’è accaduto e di chi si tratta.

È delle conduttrice televisive più amate, Barbara D’Urso. Ogni suo programma, non a caso, si dimostra essere un vero e proprio successo. È proprio per questo motivo che l’azienda di Berlusconi ha voluto proporle una nuova e divertente sfida. Come raccontato in un nostro recente articolo, dato lo slittamento del Grande Fratello Vip a febbraio 2020, Mediaset ha proposto alla conduttrice campana di spostare il suo show della domenica sera al lunedì. Il 28 ottobre, e non 27 Ottobre, assisteremo ad una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Tuttavia, nonostante il successo dello show, c’è chi non apprezza affatto il lavoro della D’Urso. Lanciandole un vero e proprio colpo basso su Twitter. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, colpo basso per lei su Twitter: accuse incredibili

Come raccontato in diversi nostri articoli, domenica scorsa è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Che, come tutte le altre, si è dimostrato un vero e proprio successo. In effetti, sono stati trattati diversi argomenti. Quindi, è più che scontato un risultato del genere. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, c’è chi non apprezza affatto l’operato di Barbara D’Urso. È accaduto già diverse volte. Ieri, ad esempio, vi abbiamo parlato della frecciatina di Benjamin Mascolo ai ‘danni’ dello show della domenica sera. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, la napoletana è stata la protagonista di un nuovo colpo basso da parte di un personaggio televisivo. Parliamo di Alessandro Greco. Che, su tramite un suo post su Twitter, ha espresso tutto il suo dissenso per quanto mostrato in diretta televisiva nello show della bella conduttrice.

“Sei artefice e consapevole di tutto questo trash, un po’ di coerenza”, scrive Greco.