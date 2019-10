Stasera Tutto è Possibile, scatta il bacio tra Stefano De Martino e Mara Venier, ospite della divertente puntata del 21 ottobre

Puntata tutta da ridere quella di Stasera tutto è possibile, in onda lunedì 21 ottobre su Rai2.

Questa sera sono stati ospiti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta. Tema della puntata è la televisione e per l’occasione ha preso parte allo show anche Mara Venier. Tra la celebre conduttrice e il marito di Belen c’è una bella intesa trasmessa al pubblico presente in studio e ai telespettatori.

Tra una prova e l’altra in cui si sono cimentati gli ospiti della serata, è arrivato il momento della Kiss Cam. I protagonisti della puntata si siedono tra il pubblico e a turno devono baciare sulle labbra la persona che hanno accanto, una volta inquadrati.

Dopo vari baci divertenti, vengono inquadrati Stefano De Martino e Mara Venier che non possono fare altro che avvicinarsi. Scatta così il bacio appassionato tra i due e il pubblico è in delirio.

Mara Venier, inanto è reduce dai festeggiamenti del suo 69 esimo compleanno: la famosa conduttrice ha festeggiato nel suo amato studio di Domenica In con i suoi ospiti, il suo pubblico e tutti coloro che lavorano dietro le quinte.