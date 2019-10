Finale Amici Celebrities, Ornella Vanoni: “A Milano lavoriamo, a Napoli non fate niente”, è polemica sul web

Continua la finale di Amici Celebrities, Ornella Vanoni è stata la protagonista di una polemica sul web per una frase detta in diretta, ecco perché.

Ornella Vanoni è stata, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa di questa finale di Amici Celebrities. Dopo la clamorosa gaffe di pochi istanti fa commessa in diretta televisiva, la giurata è stata la protagonista di un altro episodio che non è affatto piaciuto al popolo web. Facendo generare così una vera e propria polemica social. A scatenare la furibonda reazione di alcuni telespettatori sarebbe stata una particolare frase che la cantante, sul finire dell’esibizione di Ciro Ferrara, avrebbe detto. Di cosa parliamo? Tranquilli, vi spieghiamo nel minimo dettaglio.

Finale Amici Celebrities, Ornella Vanoni: quella frase non è piaciuta, è polemica

Manca davvero poco alla fine di questa puntata di Amici Celebrities. Proprio in questi istanti, come raccontato in nostri recenti articoli, sta andando in onda la finale della versione celebrity del noto talent di Maria De Filippi. Al termine della quale, finalmente, scopriremo chi, tra i concorrenti rimasti in gioco, otterrà il titolo di vincitore. Tuttavia, pochissimi istanti fa, è accaduto un episodio che, sul web, ha scatenato una vera e propria polemica. La protagonista? Come dicevamo precedentemente, Ornella Vanoni. La giurata, stando ad alcuni commenti apparsi sul web, sarebbe stata la protagonista di una frase un po’ infelice. Che, come dicevamo, ha provocato la reazione immediata del popolo social. Terminata l’esibizione di Ciro Ferrara sulle note de ‘O mia bella Madunina’, la cantante avrebbe espresso un pensiero che non è affatto andato giù. “A Milano lavoriamo, a Napoli non fate niente”, dice la Vanoni. Facendo chiaramente riferimento alla volontà dell’ex calciatore di aver introdotto una strofa in napoletano nella canzone milanese. Tuttavia, immediata è stata la reazione da parte del popolo web. Che, nonostante la dichiarazione della cantante di stare scherzando e di amare Napoli, ha commentato negativamente tale dichiarazione: