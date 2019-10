Aurora Ramazzotti ‘in lacrime’ su Instagram: “Stavo per avere una crisi isterica”, ecco cos’è successo alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è riuscita pian piano ad entrare nel cuore del pubblico, che non la vede più solo come la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma come una vera e propria professionista del mondo dello spettacolo. La dolce Aurora ha una solarità e simpatia che l’hanno fatta apprezzare sempre più dal pubblico. Aurora è anche molto attiva sui social, dove pubblica diversi momenti della sua vita, da quelli più belli, magari in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza, a quelli più divertenti, come i ‘siparietti’ con Michelle Hunziker. Insomma, la Ramazzotti condivide molto con i fan, e lo ha fatto anche poco fa, quando ha pubblicato un post in cui era quasi in lacrime, per una cosa che l’ha fatta commuovere: ecco cos’è successo alla giovane conduttrice e speaker radiofonica.

Aurora Ramazzotti ‘in lacrime’ su Instagram: cos’è successo alla conduttrice

Aurora Ramazzotti è solita condividere con i fan molti momenti della sua vita quotidiana. Poco fa la giovane conduttrice ha pubblicato un post in cui era quasi in lacrime, commossa dalla vista di un cagnolino, un cucciolo davvero bellissimo e molto tenero, che lei ha subito preso in braccio e riempito di coccole. La passione di Aurora per gli animali è risaputa, infatti possiede un gatto al quale è particolarmente legata. Poco fa, però, dopo aver visto il cagnolino, è letteralmente impazzita e si è commossa al punto di volersi far fotografare mentre lo teneva dolcemente in braccio.

Le espressioni di Aurora sono dolci e simpatiche, soprattutto quella dell’ultima foto, tanto che lei nella didascalia scrive che era ‘sull’orlo di un pianto isterico’, tanta era la tenerezza che il cagnolino le trasmetteva. Insomma, le foto sono davvero imperdibili e sottolineano ancora una volta la sensibilità e la simpatia della giovane conduttrice.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI