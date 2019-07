Aurora Ramazzotti e il fidanzato: video hot, l’imbarazzo di lui è palese

Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza: video ‘hot’ su Instagram mentre sono in spiaggia…

Aurora Ramazzotti diventa protagonista di una storia abbastanza ‘hot’ su Instagram: in un video la vediamo sdraiata, al mare, con il suo fidanzato che la massaggia e le spalma la crema. E, beh, la spalma proprio in un punto particolare. Infatti, Aurora esclama: “Esiste anche il resto della gamba, amore”. Chissà, forse il fidanzato era distratto. O, magari, troppo concentrato su un punto preciso. Una storia abbastanza ‘hot’, sì, ma che Aurora ha saputo rendere anche divertente proprio con quella affermazione. Insomma, il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, è stato colto con le mani nel sacco. O meglio, non nel sacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Aurora Ramazzotti, Instagram bollente: il video col fidanzato

Aurora, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha colto il suo fidanzato in un momento in cui era intento a massaggiarla o a spalmarle la crema (non è molto chiaro, in effetti), oppure entrambe le cose. Un massaggio molto attento: Goffredo non lascia nulla al caso e si concentra su un punto ben preciso. Così, Aurora, con tutta l’ironia che spesso la contraddistingue, lo mette in imbarazzo: “C’è anche il resto della gamba, lo sai amore?”.

Non è la prima volta che vediamo dei vip che si spalmano la crema mettendo in scena episodi del genere. E’ capitato anche con Belen e Stefano, ricordate? Anche in quel caso, era la donna (Belen) a riprendere l’uomo con le mani nel sacco. Insomma, il siparietto tra Aurora e Goffredo Cerza non è passato di certo inosservato. E, considerando tutte le persone che guardano le sue storie (compresi mamma e papà), possiamo solo immaginare l’imbarazzo di @KingCerz. Poveretto!