La storia tra Pago e Serena lascia tutti molto provati, Maria De Filippi cerca di spiegare a Pago cosa ha mosso la sua ex fidanzata da agire in un certo modo, ma…

Alessia Marcuzzi è ospite oggi a Uomini e Donne insieme all’ex coppia di Temptation Island Vip 2019, Serena Enardu e Pago. La conduttrice interviene nello stretto confronto a due sostenendo che questa storia l’ha coinvolta molto: “La cosa più facile sarebbe dar ragione a Pago, ma quante volte capita nella vita di non riuscire a dire la verità a chi si ama. Tante volte ci sono dei non detti”.

Maria De Filippi spiega le azioni di Serena a Pago

Interviene anche Maria De Filippi: “Quando Serena non riesce a dirti le cose, non perché sia santa, ma perché è una donna di 43 anni con una storia di 6 anni con un uomo che è un punto di riferimento per suo figlio, ha creduto in questa storia, vede i lati positivi, ma allo stesso tempo nell’ultimo tempo non si sente felice e non vuole ammetterlo soprattutto a se stessa. Il fallimento di questa storia non è soltanto tuo Pago, ma anche suo. Guardarsi indietro e vedere che le cose non vanno fa male. Il ragazzo su Temptation non ha un grande ruolo se non darle leggerezza e farle capire che c’è altro nella vita”. La padrona di casa spiega che Serena ha fatto quello che ha fatto davanti a te e davanti a tutti quindi in quel momento sceglie di fartelo vedere e la domanda è perché te lo sta facendo vedere e Pago risponde: “Ma io non vado lì a farmi martoriare dalla mia fidanzata”.

Serena a Pago: “Forse se avesse fatto un gesto”

“Lei te lo fa vedere per dirti è finita, per farti vedere che le manca qualcosa o per farti far qualcosa?” chiede Maria De Filippi e, secondo Pago, Serena ha fatto tutto quello che ha visto perché era finito l’amore. Serena invece interviene: “Forse se avesse fatto un gesto eclatante qualcosa sarebbe cambiato”. A questo punto Pago si arrabbia: “Io ho cercato di capire come mai avesse avuto quel comportamento e avesse detto quelle cose, ma questo comportamento io non lo posso proprio accettare”