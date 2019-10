Ospite di questa puntata di Verissimo è anche Heather Parisi che a Silvia Toffanin si è lasciata andare al racconto di un dramma mai confessato prima.

Ebbene si. È proprio lei la star internazionale annunciata la settimana scorsa da Silvia Toffanin. Per la puntata odierna di Verissimo, la padrona di casa ha pensato a tutti i minimi dettagli. Non solo Francesco Arca, Virginia Raffaele, Riki, Pamela Camassa e Filippi Bisciglia, ma anche lei. Dopo la parentesi ad Amici di un paio di anni fa, Heather Parisi è ritornata in Italia per una lunga ed emozionante intervista per lo show del sabato pomeriggio. Si è completamente lasciata andare, la ballerina americana. Andando a toccare, com’è giusto che sia, diversi argomenti. A partire, quindi, dallo ‘scontro’ con Lorella Cuccarini. Fino al racconto di un dramma personale. Che, a quanto pare, fino a questo momento nessuno ne sapeva nulla. Ecco cosa dichiara la bella Parisi negli studi di Verissimo.

Verissimo, Heather Parisi confessa: “Soffrivo di bulimia”, il dramma

Come dicevamo quindi, Heather Parisi, in questa lunga intervista per Verissimo, ha parlato un po’ di tutto. Era una delle ospiti più attese, la ballerina americana. Ed è proprio per questo motivo che i riflettori si sono concentrati principalmente su di lei e sui suoi incredibili racconti. È un vero e proprio fiume in piena, come dicevamo. Ha parlato un po’ di tutto, la Parisi. Anche di quello che, fino a questo momento, in pochi davvero sapevano. Di cosa parliamo? Del dramma che, in fase adolescenziale nonché gli anni più splendenti della sua carriera, ha vissuto. Probabilmente per la prima volta, Heather ha raccontato di aver sofferto di bulimia. Correva l’anno 1983, in quel periodo la Parisi era impegnata con Gigi Proietti alla conduzione de Fantastico 4, quando ha iniziato a soffrire di questi disturbi alimentari. Dovuti principalmente, come racconta in prima persona, ad un’infelicità della vita privata. “Mangiavo tantissimo e poi vomitavo l’anima. Sono arrivata a pesare 43 kg”, confessa l’americana a Silvia Toffanin. Ma non solo. Perché, con il tempo, Heather è riuscita a capire dove consisteva il suo problema. “Mi sono circondata di persone terribili”, dice. Fortunatamente, ne è uscita alla grande. Grazie a suo marito, la ballerina è uscita da questo periodo nero senza il supporto di medicine, ma solo con il supporto dell’amore.

“La danza mi ha salvata”, cosa conta il ballo per l’americana

Non è stata un’infanzia molto facile per Heather Parisi. Suo padre è andato via di casa quando lei aveva solo due anni. Mentre sua madre non era molto presente. È proprio per questo motivo che, prima di andare a vivere da sola a 13 anni, l’americana trascorreva la maggior parte del suo tempo o nel ristorante di suo nonno. Oppure, in sala di danza. Ecco. È proprio questa disciplina che ha letteralmente salvato la bella Parisi. A quell’età, racconta Heather, ci si lasciava andare facilmente in droghe e quant’altro. Lei, invece, ha avuto la ‘fortuna’ di avere una via di fuga. Ed a proprio a lei che deve la sua più grande salvezza.