Verissimo, Riki si racconta: la verità del ‘giallo’ del suo profilo Instagram

Nuovo ospite della puntata di Verissimo è Riki che, a Silvia Toffanin, ha raccontato la verità sul ‘giallo’ del suo profilo Instagram: cosa dichiara.

“Sarà una puntata super”, ha detto Silvia Toffanin prima di iniziare questa nuova puntata di Verissimo. E, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Dopo un divertente siparietto con Virginia Raffaele, le clamorose confessioni di Pamela Camassa e Francesco Arca, a fare il suo ingresso nel suo studio televisivo è Riki. Ebbene si. L’ex concorrente e vincitore di Amici è ritornato, dopo una lunga assenza, sul piccolo schermo. Ed, infatti, è proprio a Silvia Toffanin che si racconta a 360 gradi. Ecco cosa dichiara.

Riki a Verissimo: tutta la verità sul ‘falso Riki’

In questi ultimi mesi, Riki è stato spesso al centro dell’attenzione. Soprattutto, in seguito al ‘giallo’ del suo profilo social. Ricorderete senza alcun dubbio di quando, un bel giorno, tutti le sue foto dal profilo Instagram sono completamente sparite. Per essere, poi, rimpiazzate da un’unica foto di un ragazzo che non corrispondeva affatto all’identità dell’ex vincitore di Amici. Bensì ad un suo sosia. Tuttavia, il Riki in ‘carne ed ossa’ è ritornato. Ed ha parlato, dopo diverso tempo, a Verissimo. Si è confessato come un libro aperto, il giovante cantante. Parlando, quindi, della sua carriera che, attualmente, sta riscuotendo un successo smisurato anche oltreoceano. Fino alla sua vita privata. Riki, infatti, confessa di essere fidanzato con Sara da circa un anno e mezzo. Ma non solo. Perché, il cantante ha raccontato anche tutta la verità su quel ‘giallo’ di cui parlavamo precedentemente. Ecco. È proprio in merito a questo che l’ex vincitore di Amici ha confessato di aver voluto provocare il suo pubblico. Non a caso, racconta Riki, la foto di un altro ragazzo identico a lui ha provocato, in un batter baleno, più di 11 mila commenti. Rivolti, tra l’altro, allo stesso argomento: la chirurgia estetica. Anche un suo amico, racconta, l’ha contattato in privato chiedendogli se si fosse rifatto gli zigomi. Insomma, uno scherzo un po’ bizzarro, ammettiamolo. Ma che, dati i risultati, ha centrato in pieno l’obiettivo.

Il messaggio del cantante sui suoi plagi

Il messaggio che Riki vuole dare è, quindi, una sola: provocare. Tramite i suoi plagi, così come quello del giallo sul suo profilo Instagram, è quello di mostrare sempre se stessi.

