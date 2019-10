In una delle ultime puntate di Vieni da Me, la confessione in diretta di un noto personaggio televisivo ha gelato tutti: ecco di che cosa parliamo.

In attesa di scoprire quali altre sorprese ci riserverà la nuova puntata di Vieni da Me di quest’ultima settimana del mese di Ottobre , è bene che voi sappiate di una clamorosa confessione fatta in uno dei recenti appuntamenti dello show di Rai Due. È la puntata di venerdì scorso quando, durante il gioco della lavatrice, l’ospite in questione ha rivelato, per la prima volta, di percepire al mese soltanto 1000 euro di pensione. Una confessione che, ammettiamolo, ha gelato davvero tutti in studio. Compresa Caterina Balivo. Soprattutto per le dichiarazioni dette subito dopo tale ammissione. Ma di cosa parliamo? E, soprattutto, chi ha detto queste parole? Ecco tutto nel dettaglio.

Vieni da Me, la confessione in diretta: “Ho solo 1000 euro di pensione”

È la puntata di Vieni da Me di venerdì scorso quando Caterina Balivo fa fare il suo ingresso in studio a Simona Izzo. La bella e famosa regista, nonché moglie di Ricky Tognazzi, si è lasciata andare ad una lunga e sorprendente intervista durante il gioco della lavatrice. Non soltanto, infatti, durante questo momento ha spiegato nel minimo dettaglio il suo rapporto con la ‘gelosia’, ma ha anche lanciato una dura frecciatina a Belen Rodriguez. Ma non è affatto finita qui. Perché, durante la chiacchierata con la padrona di casa, Simona ha parlato anche della sua attuale situazione economica. Svelando, probabilmente per la prima volta, di percepire al mese soltanto 1000 euro di pensione. E che se non lavorasse, non arriverebbe nemmeno a 1200 euro. Insomma, delle dichiarazioni davvero forti. Che, tuttavia, sono arricchite da una rivelazione incredibile. “Ho partecipato al GF Vip per pagare la scuola ai miei nipote”, aggiunge Simona. Lasciando sbalordita non solo Caterina Balivo, ma anche tutto il pubblico in studio.