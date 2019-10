Domenica Live, ex naufraga de L’Isola dei Famosi vittima di stalking: il racconto da brividi in diretta

Nella puntata di ieri di Domenica Live, un’ex naufraga ha confessato di essere stata vittima di stalking: il racconto da brividi in diretta.

Imperdibile come sempre l’appuntamento di ieri di Domenica Live. Prima di poter dedicare del tempo alla parte divertente della nuova rubrica del programma, Barbara D’Urso ha passato in rassegna un argomento molto interessante e, soprattutto, molto attuale. Parliamo, infatti, del fenomeno dello stalking e delle sue vittime. È proprio per questo motivo che, ospite della puntata di ieri, un’ex naufraga ha raccontato un’incredibile storia di cui lei è la protagonista. Probabilmente per la prima volta, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di stalking per ben due anni. Ma vediamo nel minimo dettaglio il suo racconto da brividi. E, soprattutto, di chi parliamo.

Ex naufraga vittima di stalking: il racconto a Domenica Live

Anche in pochissime ore di diretta, Barbara D’Urso ha regalato una puntata di Domenica Live davvero incredibile. Come al suo solito fare, la conduttrice ha trattato di diversi argomenti. E tutti, in ciascun modo, davvero importanti. Proprio per questo, è praticamente impossibile non citare la storia dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, per la prima volta, ha confessato di essere stata vittima di stalking. La vicenda è iniziata diversi anni fa. Quando su Messeger, Youma Diakité, è lei la vittima di tale episodio, ha iniziato a ricevere dei messaggi, da parte di un suo fan, davvero molto spinti ed intimi. A cui, ovviamente, lei non hai mai risposto. La situazione, però, molto presto è precipitata. Perché, con la scusa di essere un postino, l’uomo si è presentato nell’appartamento della modella francese consegnandole una raccomandata. In cui c’era segnato il suo nome, cognome e numero di telefono. Ma non è finita qui. Perché la cosa ancora più sconvolgente è che l’uomo in questione, infatti, si era creato una storia parallela con l’ex naufraga. Tanto da essere convinto che l’attuale compagno della Diakitè fosse un impedimento per loro. Insomma, un racconto davvero da brividi. Che, da come racconta, sembra essere giunta al termine in seguito alla denuncia della modella. Al momento, infatti, l’uomo in questione ha il divieto di avvicinamento a Youma.