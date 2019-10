Pago, arriva un gesto inaspettato per la sua ex: ma non è Serena Enardu. Ecco cosa è accaduto su Instagram.

È stato uno dei protagonisti assoluti della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti dedicato alle coppie famose. Parliamo di Pago, nome d’arte del cantante Pacifico Settembre, che nel programma di Canale 5 ha partecipato con la sua ormai ex compagna Serena Enardu. Si, perché la coppia ha deciso di separarsi, al termine dei 21 giorni trascorsi nel reality. Una decisione sofferta, ma, a quanto pare necessaria. Ma qualche ora fa, su Instagram, abbiamo notato uno strano ‘movimento social’ di Pago. Un gesto nei confronti della sua ex. Ma attenzione! Non si tratta di Serena! Ecco cosa è successo.

Pago, arriva un gesto inaspettato per la sua ex: non Serena ma Miriana Trevisan

Non è un periodo facile per Pago e Serena. Dopo quasi 7 anni di fidanzamento, i due hanno deciso di separarsi, al termine di un falò di confronto finale da brividi a Temptation Island Vip. La coppia, quindi, è tornata alla quotidianità, prendendo due strade diverse. E nelle ultime ore, uno strano movimento social di Pago ha incuriosito i fan. Un gesto nei confronti della sua ex. Serena? Ebbene no! Parliamo della sua ex moglie, la bellissima Miriana Trevisan,con la quale è stato sposato per 10 anni, fino al 2013. La Trevisan ha postato uno scatto incantevole poche ore fa. E indovinate chi ha lasciato un like al post? Proprio Pago:

Ebbene sì, Pago ha lasciato un bel like alla foto della sua ex moglie Miriana. E non sarebbe neanche la prima volta. Cosa bolle in pentola? Nulla di compromettente. Come ha specificato la bellissima Miriana in un commento: “Siamo due genitori che si stimano”. Dal loro matrimonio infatti è nato Nicola. I like di Pago, quindi, sono solo la prova del bel rapporto che è rimasto tra lui e la sua ex moglie, che già in passato ha parlato del cantante, spendendo parole molto belle nei suoi confronti.