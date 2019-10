Silvia Provvedi pronta al matrimonio? Le rivelazioni dell’amico Mainardi

Silvia Provvedi sarebbe pronta al matrimonio? Le rivelazioni dell’amico ed ex compagno di avventure al GF Vip, Andrea Mainardi

Silvia Provvedi è la sorella gemella di Giulia Provvedi con cui forma il duo “Le Donatella“. Le ragazze hanno partecipato a vari reality e talent, infatti il duo è nato sul palco di XFactor, su cui si sono esibite come cantanti. Silvia è nota al pubblico, oltre per le doti artistiche, per essere stata per molto tempo la compagna di Fabrizio Corona. Ed è proprio della sfera amorosa che vogliamo parlarvi; l’amico ed ex compagno di avventure al Gf Vip Andrea Mainardi, avrebbe infatti svelato alcuni retroscena del suo matrimonio che possono far pensare che la bella Provvedi, potrebbe essere pronta al matrimonio…

Andra Mainardi è convolato a nozze con la compagna Anna poco tempo fa, con una cerimonia molto sentita a cui hanno partecipato: amici, parenti, colleghi ed ex compagni di avventura del Gf Vip, tra cui Le Donatella. Andrea all’interno della casa ha legato molto con i compagni di avventura, tanto da decidere di volerli avere al proprio fianco nel giorno più bello della sua vita. Silvia dopo la relazione, naufragata in malo modo con Fabrizio Corona, ha ritrovato la serenità al fianco di un altro uomo. La storia sembra proseguire serenamente da circa un anno e in modo molto discreto. Al ricevimento Silvia ha preso il bouquet lanciato dalla sposa di Mainardi, e l’uomo racconta come la Provvedi abbia diviso il bouquet con tutte le ragazze non ancora sposate. Visto come stanno procedendo le cose con il compagno, non ci stupirebbe se prossimamente la Provvedi dovesse convolare a nozze. Non ci resta che aspettare per sapere se questo bouquet le ha portato fortuna. Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà!