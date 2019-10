Uomini e Donne, Ida e Riccardo tornano insieme: ma ecco cosa è accaduto subito dopo la puntata di oggi alla coppia del Trono Over.

Tra le coppie del Trono Over, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è senza dubbio una delle più amate dal pubblico. Il loro è stato un vero e proprio tira e molla. E proprio quando la loro storia sembrava essere arrivata al capolinea, ecco che i due hanno deciso di riprovarci. Dopo un po’ di titubanza, Ida ha deciso di dare una nuova possibilità a Riccardo. La puntata di Uomini e Donne in cui c’è stata la loro riappacificazione è andata in onda ieri. Ma, subito dopo la puntata, qualcuno ha notato qualcosa di strano nella ritrovata coppia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo tornano insieme: ma i fan chiedono foto insieme

Ida e Riccardo sono tornati insieme. Una decisione inaspettata, quella di Ida. La donna stavolta sembra davvero essere decisa a chiudere per sempre col suo ex tarantino. Ma, quando sembrava essere tutto finito, ecco che la Platano annuncia a tutti di volerci riprovare ancora, nonostante la sofferenza provata in quest’ultimo anno. Per la gioia di Riccardo, che dopo tanto tempo lontano dalla sua ex, ha capito di provare ancora un sentimento forte per lei. E per la gioia anche dei numerosi fan, che non si sono mai rassegnati alla fine della loro storia. Ma proprio i fan, dopo la messa in onda della puntata di ieri, hanno notato qualcosa di strano…Nello specifico su Instagram, dove la coppia non si è ancora mostrata insieme. In molti, nei profili ufficiali dei diretti interessati, hanno chiesto il perché non ci fossero nuove foto insieme. E le hanno chieste a gran voce! Ecco alcuni commenti apparsi sotto l’ultima foto postata da Ida:

Le richieste sono davvero tante: i fan della coppia non vedono l’ora di rivedere Ida e Riccardo insieme sui social. Per quale motivo non hanno ancora pubblicato nulla? Nonostante qualcuno si sia già preoccupato, sembra non esserci pericolo: secondo alcune segnalazioni sul web, Ida e Riccardo sono stati avvistati mano nella mano qualche ora fa, a Roma. Niente paura quindi!! Non ci resta che attendere la ‘nuova prima’ foto di coppia! E voi, siete felici per il ritorno di fiamma?