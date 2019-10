Stefano De Martino e Belen Rodriguez ripresi mentre sono a letto: la posizione in cui si trovano è ‘particolare’ e non è affatto passata inosservata.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di sicuro una delle coppie del momento. Da quando sono tornati insieme, i due coniugi sono davvero super chiacchierati. Da mesi si parla di un’eventuale seconda gravidanza dell’argentina, che in qualche occasione ha mostrato un pancino sospetto. Per ora però non ci sono notizie certe da parte dei diretti interessati, che continuano a essere super impegnati col lavoro, Belen con la nuova stagione di Tu Si Que Vales, e Stefano con ‘Stasera tutto è possibile’. In questi giorni però i due sono in vacanza alle Maldive e poco fa è finito su Instagram un video che li ha pizzicati a letto in una posizione alquanto ‘particolare’: ecco le immagini che hanno fatto impazzire i fan.

Stefano De Martino e Belen a letto: la posizione è davvero ‘particolare’

Stefano De MArtino e Belen Rodriguez sono una coppia molto passionale e lo hanno sempre dimostrato anche sui social, dove si scambiano spesso baci intensi o danno luogo a siparietti ‘piccanti’, che mandano in delirio i fan. Poco fa i due, che sono in un resort di lusso alle Maldive, hanno pubblicato delle stories in cui sono a letto insieme a guardare la tv, e si trovano in una posizione davvero ‘particolare’. Niente di particolarmente ‘intimo’, sia chiaro, ma di sicuro si tratta di un modo insolito di guardare la tv.

I due infatti sono stesi in perpendicolare, Belen incrocia le gambe su quelle di suo marito e lui le accarezza il piede, facendole un massaggio dolce. Belen ha voluto pubblicare il romantico video, mettendoci un cuoricino sopra, proprio per sottolineare la tenerezza del momento. Saranno letteralmente impazziti i fan della coppia, che hanno avuto l’ennesima dimostrazione di quanto Stefano e Belen siano innamorati e affiatati.